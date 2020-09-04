Путин заслушает доклад Собянина

https://static.news.ru/photo/1593df20-ee90-11ea-8da3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин 4 сентября в режиме видеоконференции проведёт встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а 5 сентября выступит на Дне города. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня Путин в режиме видеоконференции пообщается с Сергеем Семёновичем Собяниным в преддверии Дня города, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля отметил, что в ходе встречи мэр Москвы расскажет президенту, «как город прошёл через пандемию», а также о дальнейших планах по развитию столицы. На следующий день, по словам Пескова, Путин выступит на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города.

Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач. Мэр подчеркнул, что на предприятиях, в офисах и школьных классах возможны локальные вспышки инфекции. Не исключено, что сотрудников и школьников придётся временно переводить на удалёнку. Подводя промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, градоначальник заявил, что Москва не готовилась к пандемии, но она оказалась готова к ней. Он отметил успешную работу учреждений здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ в условиях чрезвычайной ситуации.