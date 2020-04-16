Путин в прямом эфире перенёс совещание на час

https://static.news.ru/photo/19d28480-7fe4-11ea-8f68-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин решил перенести совещание по ситуации в строительной отрасли на час, сославшись на сдвижки в рабочем графике.

Вы знаете, в связи со сдвижкой рабочего графика до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса, но, мне кажется, это мало времени для обсуждения, — обратился глава государства в прямом эфире к участникам совещания.

После этого российский лидер предложил продолжить разговор в 16:30 мск, чтобы без спешки поговорить обо всех деталях в строительной сфере.

Договорились. Через час, ладно? Спасибо, — заключил политик.

Эту идею поддержали первый вице-премьер Андрей Белоусов и зампред кабмина Марат Хуснуллин.

Трансляцию вёл канал «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, государство дополнительно выделит средства на поддержку малого бизнеса, основных отраслей экономики и обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Среди предложений лидера одним из самых затратных рискует стать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий, «стоимость» которого может составить порядка 250–350 млрд рублей.