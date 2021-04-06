Путин снял с должности главу Тувы

https://static.news.ru/photo/7605f2fe-979f-11eb-943a-96000091f725_660.jpg Шолбан Кара-оол Фото: rtyva.ru

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол ушёл в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин по просьбе политика.

В связи с заявлением Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю <...> принять отставку Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию, — говорится на сайте Кремля.

Исполнять обязанности руководителя региона будет Владислав Ховалыг, который с 2008 по 2018 год был мэром Кызыла.

О причинах такого решения ничего не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что более 12 миллионов жителей России было уволено с рабочих мест в период с 1 апреля по 1 декабря 2020 года. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.