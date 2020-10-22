Путин: РФ не цепляется за договор СНВ

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Российская Федерация не цепляется за Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Безопасность страны от его отсутствия не пострадает, так как Москва обладает новейшим вооружением, заявил глава РФ Владимир Путин на международном форуме «Валдай».

Я говорил и хочу ещё раз подчеркнуть — мы не цепляемся за этот договор, если наши партнёры решат, что он не нужен (договор ДСНВ. — NEWS.ru), то так тому и быть. Мы же не можем их удержать. Наша безопасность, безопасность России не пострадает, особенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения, — подчеркнул президент.

По его словам, разработки современных средств поражения начались после выхода США из договора по ПРО, передаёт лидера телеканал «Россия 24».

Министры обороны Североатлантического альянса выступили в поддержку продления на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россией и Соединёнными Штатами. Об этом 22 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Накануне постпред Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединённые Штаты Америки и Россия очень близки к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на год.

Ранее РФ предложила Соединённым Штатам продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.