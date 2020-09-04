Путин рассказал о причинах создания рабочей группы Госсовета по COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b9560e2-ef61-11ea-997f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Создание рабочей группы при Госсовете по борьбе с распространением коронавируса помогло решению одной из ключевых задач в разгар эпидемии — преодолеть сложность в координации действий на разных уровнях, считает президент России Владимир Путин.

Возник очень важный вопрос. И на экспертном уровне это тоже обсуждалось. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета, — сказал российский лидер в интервью для фильма «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что рабочие группы как инструмент очень эффективно работают последние 20 лет. Включение представителей регионов и правительства РФ в рабочую группу по борьбе с COVID-19 позволило успешно координировать работу.

Вопрос координации стал самым главным, ключевым. И с помощью в том числе рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать, в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, она же работала все-таки в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства Российской Федерации, — сказал президент.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин высоко оценил работу Госсовета за последний 20 лет.