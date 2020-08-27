Путин рассказал о готовности Лукашенко к конституционной реформе

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Белорусский лидер Александр Лукашенко не исключает проведение в стране конституционной реформы. Он также допускает возможность парламентских и президентских выборов по новой Конституции, рассказал президент России Владимир Путин.

В последние несколько дней на фоне обострения политической ситуации в республике, лидеры двух стран чаще обычного общаются по телефону.

Президент Белоруссии <...> готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой Конституции, — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем, подчеркнул политик, за рамки действующего в Белоруссии основного закона выходить нельзя.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе одного из своих публичных выступлений перед белорусскими рабочими президент заявил, что не намерен принимать политические решения под давлением. «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет», — отрезал Лукашенко. Тем не менее, он согласился рассмотреть вопрос о новом голосовании, если будет принята новая Конституция.

В свою очередь представители оппозиции заявили о намерении инициировать республиканский референдум о возвращении Конституции 1994 года, которая ограничивала сроки президента.