Белорусская оппозиция выступила за возврат к конституции 1994 года

https://static.news.ru/photo/cbdfc09c-e557-11ea-8c65-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции выступает за возврат к конституции 1994 года. Об этом заявил член президиума совета Павел Латушко, выступая перед участниками многотысячной акции в Минске.

Он сообщил, что КС принял решение начать отзыв всех депутатов палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции; инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов; инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, который ограничивает сроки президента.

Мы не оппозиция, нас большинство, — добавил он.

Юрист Максим Знак рассказал собравшимся, что подана жалоба в Верховный суд о признании недействительными итогов состоявшихся 9 августа президентских выборов.

За эти три месяца мы убедились, что государство выполнять свои законы не может, — отметил он.

Знак призвал людей не молчать о нарушениях и требовать возбуждения уголовных дел в отношении силовиков, которые калечили участников мирных акций.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Это уже шестой президентский срок Лукашенко. В кресле главы государства он находится 26 лет.

Сегодня несогласные с результатами выборов вышли на «Марш новой Беларуси». Демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой». Здесь их встретили силы Минобороны, вышедшие сегодня на охрану монумента. В итоге люди собрались неподалёку, возле гостиницы «Планета». Перед ними выступили члены президиума координационного совета белорусской оппозиции. В частности, Мария Колесникова призвала митингующих не сдаваться.

Ранее в Telegram-каналах появился призыв к демонстрантам пройти к площади Государственного Флага через резиденцию президента Александра Лукашенко. В ответ силовики перекрыли проспект Победителей — на пути следования колонны, писал NEWS.ru.