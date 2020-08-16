Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

https://static.news.ru/photo/99b8b2fe-e066-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перевыборов не будет. Заявление прозвучало на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ).

Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Повторных выборов не будет, — сказал он (цитата по Telegram-каналлу NEXTA Live).

Как сообщает издание TUT.BY, на вопрос главы государства, хотят ли собравшиеся провести справедливые выборы, люди закричали «Да!». На что Лкашенко ответил:

Мы провели выборы. Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет.

Затем президент начал говорить о задержанных на акциях протеста, которых поместили в минский ИВС на Окрестина, где избивали.

На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов, — сообщил президент.

В этот момент люди начали скандировать «Уходи!».

Лукашенко сегодня утром на вертолёте прибыл на МЗКТ, сотрудники которого объявили забастовку. На встречу с политиком допустили не всех, при этом большая коллона рабочих и местных жителей выдвинулась в сторону предприятия. Глава государства произнёс небольшую речь и, предположительно, в 10:57 улетел.

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых в очередной раз победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы, и победу одержала кандидит от объединённой оппозии Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал о забастовке сотрудников белорусской гостелерадиокомпании. Утром в эфире транслировались вчерашние выпруски новостей и пустой диван без ведущих.