Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перевыборов не будет. Заявление прозвучало на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ).
Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Повторных выборов не будет, — сказал он (цитата по Telegram-каналлу NEXTA Live).
Как сообщает издание TUT.BY, на вопрос главы государства, хотят ли собравшиеся провести справедливые выборы, люди закричали «Да!». На что Лкашенко ответил:
Мы провели выборы. Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет.
Затем президент начал говорить о задержанных на акциях протеста, которых поместили в минский ИВС на Окрестина, где избивали.
На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов, — сообщил президент.
В этот момент люди начали скандировать «Уходи!».
Лукашенко сегодня утром на вертолёте прибыл на МЗКТ, сотрудники которого объявили забастовку. На встречу с политиком допустили не всех, при этом большая коллона рабочих и местных жителей выдвинулась в сторону предприятия. Глава государства произнёс небольшую речь и, предположительно, в 10:57 улетел.
Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых в очередной раз победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы, и победу одержала кандидит от объединённой оппозии Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал о забастовке сотрудников белорусской гостелерадиокомпании. Утром в эфире транслировались вчерашние выпруски новостей и пустой диван без ведущих.
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