Кремль: Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/a56aa24e-f685-11ea-99ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию в Белоруссии и на Украине.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля. Согласно ему, разговор состоялся по инициативе французской стороны. Среди прочего главы государств обсудили ситуацию в Белоруссии. Путин подтвердил позицию Москвы о недопустимости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, а также внешнего давления на белорусское руководство. Российский и французский лидеры выразили заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике и разрешении внутриполитического кризиса мирным путём.

Также политики затронули тему отсутствия прогресса в реализации минских договорённостей по урегулированию внутриукраинского конфликта. Российский президент отметил, что Киев пытается по-своему трактовать эти договорённости, а к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках «нормандского формата», обязательств подходит выборочно.

Также Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Путин подчеркнул «неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений», которые звучат в адрес Москвы в связи с этим инцидентом. По мнению президента РФ, для выяснения реальных обстоятельств случившегося с Навальным необходимо, чтобы Германия передала российской стороне биоматериалы, официальное заключение германских медиков, а также налаживание совместной работы с российскими специалистами.

Кроме того, одной из тем разговора Путина и Макрона стала ливийская проблематика, в частности — вопрос выполнения решений Берлинской конференции, прошедшей в январе 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону серьёзными проблемами.