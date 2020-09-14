Кремль: Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию в Белоруссии и на Украине.
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Также политики затронули тему отсутствия прогресса в реализации минских договорённостей по урегулированию внутриукраинского конфликта. Российский президент отметил, что Киев пытается по-своему трактовать эти договорённости, а к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках «нормандского формата», обязательств подходит выборочно.
Также Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Путин подчеркнул «неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений», которые звучат в адрес Москвы в связи с этим инцидентом. По мнению президента РФ, для выяснения реальных обстоятельств случившегося с Навальным необходимо, чтобы Германия передала российской стороне биоматериалы, официальное заключение германских медиков, а также налаживание совместной работы с российскими специалистами.
Кроме того, одной из тем разговора Путина и Макрона стала ливийская проблематика, в частности — вопрос выполнения решений Берлинской конференции, прошедшей в январе 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону серьёзными проблемами.
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