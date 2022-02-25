Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным в ходе заседания Совета безопасности. Российский лидер призвал их брать власть в стране в свои руки и не позволять нацистам использовать мирное население в качестве щита.

Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ, — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что основные боестолкновения российских военных происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями. Кроме того, националисты, внедрённые в регулярные части, не только подстрекают военных к оказанию вооружённого сопротивления, но и выполняют функции заградотрядов.

Путин добавил, что националисты выставляют тяжёлое вооружение в центральных районов крупных городов, чтобы вызвать ответный огонь российских военных по жилым кварталам, а затем обвинить их в жертвах среди мирного населения. Он призвал военнослужащих ВСУ не допустить использование детей, жён и стариков в качестве живого щита.

Ранее Путин обратился к жителям Украины. Он заявил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы страны или её народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы. Российский лидер также призывал украинских военных сложить оружие и идти домой.