Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин снова выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

Глава государства заявил, что в планы России не входит оккупация Украины.

Цель военной операции — защита людей, — сказал российский лидер.

Также российский президент обратился к гражданам Украины, призвав их к взаимодействию и отметив, что крымчане свой выбор сделали и теперь действия России сводятся к самозащите от создаваемых угроз.

В ходе выступления президент обратился и к украинским военным.

Вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты, — отметил Путин.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента России Владимира Путина о помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ. Они аргументировали это избежанием жертв среди мирного населения.