Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/3dd13c4a-53e8-11eb-958f-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: sadyr_japarov/instagram.com

Президент РФ Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы государства в Киргизии. Российский лидер выразил надежду на наращивание связей двух стран.

Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента <...>. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, это отвечает коренным интересам народов двух государств, а также способствует стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Досрочные президентские выборы прошли в Киргизии 10 января. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По данным ЦИК республики, после обработки 95% бюллетеней Жапаров набрал 79% голосов. Ряд кандидатов заявили, что не признают итоги выборов. По их мнению, выборы президента Киргизии проходили под давлением и в неравной борьбе, имели место нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования.

Жапаров, в свою очередь, заявил, что не держит зла на оппонентов, пытающихся воспрепятствовать воле народа. Он пообещал не допустить политических гонений.

Как писал NEWS.ru Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии. Он заявил, что в случае победы на выборах планирует развивать сотрудничество и стратегическое партнёрство с РФ.