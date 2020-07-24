Политика

Путин поздравил с днём рождения президента Узбекистана

12:59, 24 июля 2020 12
Шавкат Мерзиёев Шавкат Мерзиёев Фото: president.uz

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мерзиёева с 63-летием, а также пожелал ему успехов и благополучия.

Владимир Путин сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов, — сообщает в пятницу пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры государств­­­­ также уделили особое внимание реализации договорённостей рабочей встречи, которая прошла в Москве в конце июня.

В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнёрства и союзничества.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста России, киноактёра, режиссёра и сценариста Василия Ливанова.

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