Путин поздравил с днём рождения президента Узбекистана

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мерзиёева с 63-летием, а также пожелал ему успехов и благополучия.
Владимир Путин сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов, — сообщает в пятницу пресс-служба главы Узбекистана.
Лидеры государств также уделили особое внимание реализации договорённостей рабочей встречи, которая прошла в Москве в конце июня.
В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнёрства и союзничества.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста России, киноактёра, режиссёра и сценариста Василия Ливанова.
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