Путин поздравил с днём рождения президента Узбекистана

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Центризбирком ужесточит требования к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на ближайших выборах. Они пройдут в сентябре в течение трёх дней, первые два из которых будут считаться досрочными.

Председатель комиссии Элла Памфилова на заседании подчеркнула, что ЦИК призывает регионы «не злоупотреблять этой формой голосования и ограничить её применение только там, где есть крайняя необходимость, большой запрос и все...