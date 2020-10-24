Путин похвалил присутствие США в Афганистане

https://static.news.ru/photo/8ac92c9e-16b5-11eb-9679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allison Dinner/Global Look Press

Присутствие армии США в Афганистане способствует поддержанию общей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва изначально поддерживала наличие войск Белого дома в республике, Кремль в своё время проголосовал за принятие соответствующей резолюции Совбеза ООН.

Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим иностранным интересам, — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Политик отметил, что уход Вашингтона с территории Афганистана несёт за собой множество рисков. Москве придётся выделить дополнительные средства на поддержание стабильности в регионе, выразил мнение Путин.

Глава РФ добавил, что в Кремле довольны сотрудничеством с Соединёнными Штатами по вопросу противодействия терроризму, несмотря на противоречия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полный вывод иностранных войск из Афганистана является необходимым условием для установления мира в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, ряд аналитиков считают, что присутствие иностранных войск не стабилизирует военно-политическую ситуацию в регионе, а скорее, выступает в роли «раздражителя одной из сторон конфликта, вооружённой оппозиции».