https://static.news.ru/photo/ec1898d6-19bd-11ea-8e41-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин спас Россию от падения в пропасть. Это удалось благодаря твёрдой и последовательной политике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он напомнил об «уроке Беловежской пущи», когда лидеры трёх республик Советского Союза — России, Украины и Белоруссии — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич «развалили мировую державу». Это, а также «беспрецедентная политика уступок Западу», проводимая первым и единственным президентом СССР, нанесли «невиданный в истории удар по экономической, военной, политической, гуманитарной, социальной мощи» постсоветской России.

Тогда государство оказалось «на грани цепной реакции распада, вызванной войнами, санкциями, приближением НАТО» к границам. Однако спасти Россию удалось исключительно благодаря Путину, подчеркнул чеченский лидер.

Он вернул Отечеству былую славу, силу, будущее, дал достойный отпор попыткам Запада превратить нашу страну в третьестепенное государство, поддакивающее Лондону и Вашингтону, — написал Кадыров в Telegram.

Экономическое давление последних лет и всевозможные «откровенно враждебные действия Запада» тем не менее «не смогли поставить Россию на колени», отметил глава Чечни. Он высказал убеждённость, что, несмотря на это, страна продолжает пользоваться «уважением крупнейших мировых держав», при этом «ни одну глобальную проблему невозможно решить без её участия».

За это народ России благодарен своему президенту, высказал уверенность Кадыров.

Соглашение о создании Содружества независимых государств было подписано главами РСФСР, УССР и БССР 8 декабря 1991 года. В документе, также известном как Беловежское соглашение, было заявлено о прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности».

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что подписание Беловежского соглашения называли «шедевром легитимной дипломатии конца второго тысячелетия» в Швеции.