Песков опроверг наличие у Путина дворца в Геленджике

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет дворца под Геленджиком. Информация о наличии такой недвижимости появилась в новом расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике, — рассказал Песков изданию Daily Storm.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей.

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономоренко.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что российский президент «боится» Навального. Он подчеркнул, что претензии к оппозиционеру как к российскому гражданину связаны с невыполнением законных правил, что не имеет никакого отношение к Путину.

Ранее представитель Кремля заявил, что возбуждение уголовного дела против оппозиционера «не вызывает у Путина никаких чувств».