Путин назначил нового посла России в Словакии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Алексея Федотова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Словацкой Республике.

Другим своим указом глава государства назначил на эту должность Игоря Братчикова.

Назначить Братчикова Игоря Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой Республике, — говорится в документе.

Указы российского лидера опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назначил послов в Гамбии, Сенегале и Габоне. Дмитрий Кураков, который ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Габонской Республике, назначен послом в Сенегале и Гамбии по совместительству. Новым послом в Габонской Республике указом был назначен Ильяс Искандаров, занимавший ранее должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ и получивший в июне 2020 года ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, писал NEWS.ru.