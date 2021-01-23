Путин на следующей неделе выступит на Давосском форуме

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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом), посвящённом «дворцу Путина» в Геленджике, встречаются ошибки, заставляющие задуматься, что исходный материал был на английском языке. Такую версию выдвинул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском? — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия...