16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Путин на следующей неделе выступит на Давосском форуме

14:58, 24 января 2021 17
Фото: Xinhua/Guo Chen/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие пройдёт в дистанционном формате. В планах президента также пообщаться со студентами российских вузов и провести совещание с членами правительства.

Кроме того, Путин посетит московский музей Великой Отечественной войны.

На неделе президент проведёт новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдёт в дистанционном формате, — сообщил телеканал «Россия 1».

Всемирный экономический форум (ВЭФ) является неправительственной организацией Швейцарии. Наиболее известной является часть мероприятия, которая состоит из ежегодных встреч топ-менеджеров крупнейших корпораций, политических лидеров, видных аналитиков и журналистов. Участники встреч обсуждают самые острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ рассчитывают на то, что Москва и Вашингтон смогут наладить диалог и улучшить взаимоотношения. Если новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом будет готова к диалогу, российский лидер Владимир Путин его поддержит, сообщал NEWS.ru. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео