Путин на следующей неделе выступит на Давосском форуме

Российский лидер Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие пройдёт в дистанционном формате. В планах президента также пообщаться со студентами российских вузов и провести совещание с членами правительства.
Кроме того, Путин посетит московский музей Великой Отечественной войны.
На неделе президент проведёт новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдёт в дистанционном формате, — сообщил телеканал «Россия 1».
Всемирный экономический форум (ВЭФ) является неправительственной организацией Швейцарии. Наиболее известной является часть мероприятия, которая состоит из ежегодных встреч топ-менеджеров крупнейших корпораций, политических лидеров, видных аналитиков и журналистов. Участники встреч обсуждают самые острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ рассчитывают на то, что Москва и Вашингтон смогут наладить диалог и улучшить взаимоотношения. Если новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом будет готова к диалогу, российский лидер Владимир Путин его поддержит, сообщал NEWS.ru.