Песков: Путин поддержит диалог с Вашингтоном, если США пойдут на него

Российские власти рассчитывают на то, что Москва и Вашингтон смогут наладить диалог и улучшить взаимоотношения. Если новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом будет готова к диалогу, российский лидер Владимир Путин его поддержит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы, конечно же, рассчитываем на то, что удастся наладить диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придётся констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог — это всегда возможность найти какие-то рациональные зёрна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются, — заявил он в интервью на телеканале «Россия 1».
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва традиционно и последовательно выступает за налаживание добрых отношений с Вашингтоном.
Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнёрами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь, — добавил Песков.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам Пескова, Россия готова проявлять гибкость в отношениях США, но эта гибкость не может быть бесконечной — есть определённые границы и красные линии, за которые Москва переступать не будет.