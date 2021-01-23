Песков: Путин поддержит диалог с Вашингтоном, если США пойдут на него

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование о «дворце Путина» не соответствует действительности, а его авторы ставили целью раскачать ситуацию в стране.

У Путина нет дворца в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не...