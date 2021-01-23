Песков: РФ готова к гибкости в отношениях с США, но существует грань

https://static.news.ru/photo/04f13444-5e37-11eb-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова проявлять гибкость в отношениях с США, но эта гибкость не может быть бесконечной — есть определённые границы и красные линии, за которые Москва переступать не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности, — заявил он в интервью на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что в 1990-х годах после развала СССР Соединённые Штаты представлялись россиянам как «та самая держава, которая поможет построить демократию», однако время слепой эйфории от псевдодружеских отношений прошло.

Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее, — утверждает пресс-секретарь российского лидера.

Однако за последнее десятилетие случились события, которые вынудили Москву пересмотреть свои позиции относительно политики США и начать «называть вещи своими именами».

Когда Пескова спросили, может ли Москва занять более уступчивые позиции по отношению к США, например, выдать Штатам беглого сотрудника АНБ Эдварда Сноудена или смириться с государственным переворотом на Украине, он ответил, что это и есть те самые красные линии, за которые власти России переступать не готовы.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший посол США в Москве Майкл Макфол допустил улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном при президенте Джо Байдене. Дипломат отмечает, что команда Байдена, скорее всего, проявит заинтересованность в развитии и укреплении отношений со странами СНГ и в этом направлении будут приложены значительные усилия. Макфол также полагает, что отношения между двумя сверхдержавами стабилизируются.