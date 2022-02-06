Путин и Макрон завершили переговоры, длившиеся чуть больше пяти часов

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершены. Беседа шла за столом в Овальном зале. Она началась в 18:33 по московскому времени и продлилась чуть больше пяти часов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Переговоры закончились, — рассказал пресс-секретарь президента России.

По его словам, президенты готовятся к пресс-конференции.

В самом начале переговоров Путин поприветствовал коллегу словами «очень рад тебя видеть, дорогой Эммануэль». Макрон неформально ответил российскому лидеру и назвал его просто по имени — Владимир.

Также в начале встречи случилась небольшая заминка. Президенты не сразу поняли, как будет осуществляться перевод — через переводчика или наушники. Путин уточнил, что политикам придётся надеть наушники, и после этого переговоры начались.