Путин и Лукашенко не обсуждали размещение военной базы в Белоруссии

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос, связанный с размещением российской военной базы в республике. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эти утверждения (о том, что РФ поддерживает Лукашенко, чтобы разместить в стране свои военные объекты. — NEWS.ru) абсолютно никакого отношения не имеют к реальности, — отметил Песков.
По его словам, эта тема не поднималась. Политики были заняты другими вопросами,
В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла в сочинской резиденции российского президента Бочаров Ручей. В начале переговоров российский лидер подчеркнул приверженность российской стороны всем договорённостям с Минском, в том числе по ОДКБ и Союзному государству.
Он отметил, что белорусский народ должен сам, без внешнего вмешательства найти решение в сложившейся ситуации. В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского коллегу и всех россиян за поддержку Белоруссии после президентских выборов.
Ранее белорусский политолог Артём Агафонов предположил, что Владимир Путин наверняка старался склонить Лукашенко к отказу от позирования с оружием и переходу к переговорам с оппонентами для достижения компромисса, писал NEWS.ru.
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