Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

https://static.news.ru/photo/a2d77c18-f681-11ea-a7de-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Начались переговоры, — цитирует Пескова ТАСС.

В Сочи белорусский президент прибыл около 11:00 мск в понедельник. После выборов визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Лукашенко. Во время встречи стороны обсудят дальнейшее развитие отношений между Россией и Белоруссией.

Большое внимание, как отметил Песков, Путин и Лукашенко собираются уделить совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

При этом представитель кремля подчеркнул, что никакие документы по итогам встречи подписывать президенты не собираются, а переговоры пройдут в формате «один на один».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что результаты голосования были сфальсифицированы. По данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с белорусским президентом Александром Лукашенко. По её словам, принятые в ходе двусторонних переговоров договорённости не будут иметь юридической силы и будут пересмотрены новой властью.