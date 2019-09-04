Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о первой туристической поездке на южные Курилы в октябре 2019 года.
Проект будет осуществлён в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах, — сообщает агентство Киодо.
На какой из четырёх островов южных Курил состоится тур, пока не известно.
Как писал News.ru, Токио сделал Москве представление на открытие нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года. Однако по итогам Второй мировой войны эти земли перешли к СССР.