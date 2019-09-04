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Отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы стал только поводом для проведения несогласованных митингов в Москве. Об этом заявила руководитель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

По её мнению, общемировой кризис, санкционное давление и экономические процессы внутри страны создают благоприятные условия для недовольства работой правительства, пишет «Коммерсант». Не было бы выборов в Мосгордуму, нашёлся бы другой,...