Путин доволен сотрудничеством с США по борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/c65c6b72-16b5-11eb-a396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allison Dinner/Global Look Press

В Кремле довольны сотрудничеством с Соединёнными Штатами по вопросу противодействия терроризму, несмотря на противоречия, заявил президент Владимир Путин.

Мы сотрудничаем с Соединёнными Штатами, несмотря на наши многочисленные противоречия по очень многим направлениям, всё-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается, — сказал он.

Политик отметил совместную работу сторон по урегулированию конфликта в Сирии и передачу информации «по антитеррору». Кроме того, США много раз передавали РФ данные, которые помогали предотвратить теракты на территории страны.

Мне в голову сейчас приходит случай, когда к нам американская сторона обратилась за помощью в поиске их гражданина, который был задержан — прямо скажу, в Сирии был арестован за шпионаж. Мы смогли убедить наших партнёров, они его освободили. Мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц США, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства отметил, что обмен данными происходит на двусторонней основе.

И в целом могло бы быть, конечно, ещё лучше, но в целом мы им (обменом информацией. — NEWS.ru) довольны, — заключил он.

Также, как писал NEWS.ru, Путин заявил , что присутствие армии США в Афганистане способствует поддержанию общей безопасности. По его словам, Москва изначально поддерживала наличие войск Белого дома в республике, Кремль в своё время проголосовал за принятие соответствующей резолюции Совбеза ООН.