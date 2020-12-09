Путин будет участвовать в Высшем Евразийском экономическом совете

https://static.news.ru/photo/693893d6-3ad1-11eb-bccb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин 11 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдёт в видеоформате.

Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, — сообщила пресс-служба Кремля.

Участники затронут тему стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, вопрос сотрудничества с ключевыми зарубежным партнёрами ЕАЭС, а также примут решения по расширению функционирования единого союзного рынка.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин встретится с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека.

4 декабря политик пообщался в режиме онлайн с постоянным членами Совета безопасности РФ. Были подняты актуальные вопросы социально-экономической повестки. Стороны обменялись мнениями по ситуации в странах ближнего зарубежья.