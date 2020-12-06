Путин встретится с членами Совета по правам человека

Президент России Владмир Путин на следующей неделе встретится с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Подробности рабочего графика главы государства
Ситуацию в России Путин разберёт с членами правительства, встреча с кабмином запланирована на следующую неделю (7 — 13 декабря) в числе других мероприятий.
4 декабря президент провёл онлайн-встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ, передавал NEWS.ru. Основной темой мероприятия были актуальные вопросы социально-экономической повестки. Кроме того, Путин и первые лица страны обменялись мнениями по ситуации в некоторых странах ближнего зарубежья.