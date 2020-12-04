Путин обсудил ситуацию в СНГ с членами Совбеза

https://static.news.ru/photo/f7cf51f2-365d-11eb-9c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что участники мероприятия обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки. Представитель Кремля также отметил, что президент и его собеседники обменялись мнениями по ситуации в некоторых странах СНГ, передаёт ТАСС.

В совещании участвовали спикеры Совфеда и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь организации Николай Патрушев, главы Минобороны и МВД Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также глава президентской администрации Антон Вайно.

27 ноября Путин обсуждал с постоянными членами Совбеза работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в регионе Нагорного Карабаха, а также вопросы борьбы с киберпреступностью, писал NEWS.ru.