Пушков высказался о вхождении Белоруссии в состав России

Алексей Пушков критично отнёсся к высказыванию о возможном вхождении Белоруссии в состав России. Сенатор считает, что это может развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.
Пушков уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдёт на этот шаг, так как это противоречит его взглядам, о которых Лукашенко не раз говорил. Президент республики выступает за сохранение суверенитета страны и ждёт, что Москва будет помогать Минску во избежание потери союзника,
Скорее, Лукашенко ждёт активной помощи от России в условиях кризиса, предположил сенатор.
Поэтому идея объединения вообще не стоит на повестке дня, — заключил политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков счёл выход вооружённого президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатляющим, но усомнился, что нужно было доводить до такого ситуацию в стране. Сенатор добавил, что нынешнее положение вещей в Белоруссии — результат политических ошибок.
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