Пушков высказался о вхождении Белоруссии в состав России

https://static.news.ru/photo/7b32b6a4-e7dc-11ea-b111-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков критично отнёсся к высказыванию о возможном вхождении Белоруссии в состав России. Сенатор считает, что это может развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.

Пушков уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдёт на этот шаг, так как это противоречит его взглядам, о которых Лукашенко не раз говорил. Президент республики выступает за сохранение суверенитета страны и ждёт, что Москва будет помогать Минску во избежание потери союзника, написал Пушков в своём Telegram-канале.

Скорее, Лукашенко ждёт активной помощи от России в условиях кризиса, предположил сенатор.

Поэтому идея объединения вообще не стоит на повестке дня, — заключил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков счёл выход вооружённого президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатляющим, но усомнился, что нужно было доводить до такого ситуацию в стране. Сенатор добавил, что нынешнее положение вещей в Белоруссии — результат политических ошибок.