Пушков отреагировал на появление Лукашенко с автоматом

Российский сенатор Алексей Пушков счёл выход вооружённого президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатляющим, но усомнился, что нужно было доводить до такого ситуацию в стране.
По мнению Пушкова, сцена появления Лукашенко с автоматом мрачная. Сенатор добавил, нынешнее положение вещей в Белоруссии — результат политических ошибок.
Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было, —
написалПушков в своём Telegram-канале.
23 августа, когда участники акции протеста в Минске выдвинулись к Дворцу Независимости, на его территорию подлетел вертолёт, из которого вышел президент страны в бронежилете и с оружием без обоймы.
Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, их участники считают сфальсифицированными результаты выборов в стране, на которых победил действующий президент.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак назвала мемом президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете в автоматом без магазина с патронами.
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