Пушков отреагировал на появление Лукашенко с автоматом

https://static.news.ru/photo/5650e6bc-e5bb-11ea-a821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булки/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков счёл выход вооружённого президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатляющим, но усомнился, что нужно было доводить до такого ситуацию в стране.

По мнению Пушкова, сцена появления Лукашенко с автоматом мрачная. Сенатор добавил, нынешнее положение вещей в Белоруссии — результат политических ошибок.

Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

23 августа, когда участники акции протеста в Минске выдвинулись к Дворцу Независимости, на его территорию подлетел вертолёт, из которого вышел президент страны в бронежилете и с оружием без обоймы.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, их участники считают сфальсифицированными результаты выборов в стране, на которых победил действующий президент.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак назвала мемом президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете в автоматом без магазина с патронами.