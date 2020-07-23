Пушков считает, что докладу о «вмешательстве» России место «на помойке»

https://static.news.ru/photo/39dd7172-cce7-11ea-a339-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что доклад британских парламентариев о якобы вмешательстве РФ в дела Великобритании направлен на поддержание антироссийской паранойи в мире.

Я считаю, что этот доклад британский нацелен на поддержание антироссийской паранойи. Что обосновывает политику враждебности по отношению к России, создает некую ложную, но тем не менее активную повестку дня, — заявил Пушков во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Сенатор убеждён, что место доклада «на помойке» и он скоро будет забыт. Пушков подчеркнул, что в этом документе не содержится каких-либо доказательств российского вмешательства. По его словам, властям Великобритании нужно доказать что-то на короткую перспективу, чтобы достичь определённой политической цели.

21 июля комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы вмешательстве России в британскую политику. Составители документа обвиняют Москву в желании подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Британские парламентарии считают, что заявления о возможном вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии заслуживают доверия, но не располагают доказательствами такого вмешательства.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал доклад о «вмешательстве» ярким примерном русофобии и антироссийской пропаганды. Политик отметил, что используются голословные обвинения. Он напомнил, что отношения между Россией и Великобританией переживают не лучший период, а публикация подобных докладов может разрушить их.

NEWS.ru писал, что в Кремле не удивились содержанию британского доклада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что все «обвинения», содержащиеся в докладе, вряд ли будут на чём-то основаны.