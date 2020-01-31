https://static.news.ru/photo/31d17dc0-4425-11ea-a4aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что, исходя из слов Владимира Зеленского, Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе Незалежной и передать эти территории Польше. Так сенатор прокомментировал заявление украинского политика, сделанное в Варшаве.

Таким образом, говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой, — написал член Совфеда в Twitter.

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Как сообщал NEWS.ru, 27 января украинский президент после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил Советский Союз наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Зеленский подчеркнул, что теперь Киев и Варшава будут тесно сотрудничать по данному вопросу. Он также рассказал об украинцах, которые освобождали Освенцим. По его словам, бойцы 322-й дивизии и ударный батальон 100-й Львовской дивизии первыми вошли в концлагерь. Их возглавлял полтавчанин еврейского происхождения Анатолий Шапиро, а ворота Освенцима разбил танк Т-34, которым руководил Игорь Побирченко.