Пушков рассказал о плюсах переговоров глав трёх стран без Зеленского

https://static.news.ru/photo/7969e370-913b-11eb-9877-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Проведение переговоров президента России Владимира Путина, его французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель без украинского лидера Владимира Зеленского — это верное решение. Отсутствие указанного политика будет означать как минимум то, что обсуждаться будет не только проблема Донбасса. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин, Макрон и Меркель планируют провести совместную видеоконференцию, одной из тем мероприятия станет ситуация в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что мероприятие не будет иметь формат «нормандской четвёрки».

По мнению Пушкова, проведение переговоров в указанном составе — это верное решение. Во-первых, подчеркнул сенатор, политики будут обсуждать не только Донбасс. Кроме того, он считает, что Украина напрасно возмутилась после того, как конференция была анонсирована. Ведь не все отношения этой «тройки» сводятся к Киеву.

Во-вторых, потому что её участие в переговорах ничего не даёт и никуда дело не продвигает: Украина играет исключительно деструктивную роль в Европе на всех уровнях — от ПАСЕ до ОБСЕ. И, наконец, Донбасс обсуждают с Киевом с 2015 года, а воз и ныне там: Украина саботирует Минские соглашения, а другой основы для решения кризиса нет, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Как передавал NEWS.ru, в МИД Украины отвергли возможные переговоры Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, в которых не будет участвовать Владимир Зеленский.