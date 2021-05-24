Пушков предрёк гибель спорта под напором политики

Гибель спорта под напором политики предрёк член Совета Федерации Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге.
«Картонный» чемпионат по хоккею в Риге с условными «сборными» ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что в центре города подняли бело-красно-белый флаг, который традиционно использует белорусская оппозиция.
В ответ на эти действия со стороны Латвии глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что страна высылает посла прибалтийского государства и других сотрудников посольства. В МИД Латвии заявили об аналогичных действиях в отношении белорусских дипломатов.