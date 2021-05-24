Пушков предрёк гибель спорта под напором политики

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29 и 31 мая из Чехии вернутся российские дипломаты, которых сократили по инициативе руководства страны на паритетных началах до уровня «семь дипломатов + 25 техсотрудников». Об этом РИА Новости сообщил представитель российской дипмиссии.

Могу подтвердить, что сокращаемые сотрудники посольства РФ покинут Чехию двумя группами 29 и 31 мая, — сказал он. В аэропорту Праги подтвердили, что на указанные даты забронированы три спецрейса из...