Пушков оценил реакцию Горбачёва на упрёк в «геополитической капитуляции»

https://static.news.ru/photo/dfdc48be-c779-11ea-8f12-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента СССР Михаила Горбачёва в ответ на обвинения в «геополитической капитуляции». Бывший советский лидер назвал замечание политика «чепухой», не имеющей под собой никаких оснований.

Заявить «чепуха» в ответ на факты — не опровержение. Зайберт подтвердил: Горбачёв дал добро на членство объединённой Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться её нейтрального статуса, — цитирует Пушкова РИА Новости.

Ранее сенатор заявил, что Горбачёв допустил геополитическую ошибку, когда допустил вступление объединённой Германии в НАТО. По его мнению, экс-лидера СССР больше интересовала перспектива получения Нобелевской премии мира, чем национальные интересы. Именно поэтому, когда от Москвы «зависело очень многое», а немецкие власти ждали решения Горбачёва, тот не выступил против нового статуса ФРГ, а «встал на путь геополитической капитуляции».

Горбачёв в ответ подчеркнул, что эти нападки не более чем чепуха, писал NEWS.ru.