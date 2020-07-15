Чепуха: Горбачёв ответил Пушкову на упрёк в «геополитической капитуляции»

https://static.news.ru/photo/65fc9e4e-c748-11ea-981d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв назвал чепухой упрёки сенатора Алексея Пушкова в «геополитической капитуляции» в 1990 году. По словам экс-лидера страны, такие нападки не имеют под собой оснований.

Член Совфеда, в частности, заявил, что руководитель Советского Союза позволил объединённой Германии вступить в НАТО, хотя имел возможность настаивать на нейтральном статусе новой страны. Таким образом Пушков прокомментировал публикацию официального представителя германского правительства Штеффена Зайберта, посвящённую 30-летию события в Архызе. Тогда президент СССР «внезапно дал согласие» на членство ФРГ в Североатлантическом альянсе.

Они разыгрывают разные варианты, чтобы узнать нашу реакцию. Чепуха. Больше и нет за этим ничего, — цитирует Горбачёва издание «Подъём».

Ранее, как писал NEWS.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что одной из причин распада Советского Союза стало отсутствие у Горбачёва понимания, насколько ответственна должность руководителя страны.

В свою очередь Пушков предположил, что экс-лидера СССР больше интересовала перспектива получения Нобелевской премии мира, чем национальные интересы. Именно поэтому, когда от Москвы «зависело очень многое», а немецкие власти ждали решения Горбачёва, тот не выступил против нового статуса ФРГ, в «встал на путь геополитической капитуляции».