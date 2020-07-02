Володин винит Горбачёва в развале СССР

https://static.news.ru/photo/dfb63892-bc5f-11ea-be6f-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из причин развала СССР стало отсутствие у Михаила Горбачёва понимания, насколько ответственна должность руководителя страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, в 80-е и 90-е годы была большая страна, Советский Союз, её не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачёв.

Во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало, — считает Володин.

При этом он подчеркнул, что нынешний президент России Владимир Путин многое сделал для укрепления страны, в частности инициировал многие поправки в Конституцию.

По его словам, заслуга Путина в том, что он «смог и страну объединить, и с войной покончить, и решить проблемы в экономике».

Как отметил Володин, жизнь так устроена, что мы не любим вспоминать плохое, а стараемся ставить задачи, которые надо решать всё более сложно и эффективно, но «мы помним, что было со страной», передаёт ТАСС.

Сегодня Россия «входит в тройку самых мощных государств мира», ставится задача стать пятой мировой экономикой, «это всё стало возможно» благодаря тому, что пост главы государства занимает Путин, заявил спикер Госдумы.

Ранее Володин отметил, что Владимир Путин заложил систему развития страны на много лет вперёд. На результаты деятельности политика сможет опираться следующий руководитель государства. Он добавил, что РФ повезло, так как у неё есть «сильный Путин». Парламентарий отметил, что глава государства эффективно справляется со своими обязанностями, очерченными Конституцией.

Ранее президент РФ поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки в Конституцию.

Как писал NEWS.ru, в числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.