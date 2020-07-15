Пушков обвинил Горбачёва в «геополитической капитуляции»

https://static.news.ru/photo/a87cd9ce-3e26-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент СССР Михаил Горбачёв позволил объединённой Германии вступить в НАТО, хотя имел возможность настаивать на нейтральном статусе новой страны.

Так член Совфеда в своём Telegram-канале отреагировал на публикацию официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, посвящённую 30-летию события в Архызе, в ходе которого Горбачёв открыл для объединенной Германии дорогу в Североатлантический альянс.

Пушков также указал, что тогдашний глава СССР распорядился вывести из Германии советские войска. При этом они там находились на законных основаниях.

В той ситуации от Москвы «зависело очень многое» и немецкие власти ждали решения Горбачёва. Он мог выступить против нового статуса ФРГ, мог обозначить какие-то условия, однако, считает сенатор, президент СССР «уже встал на путь геополитической капитуляции». Пушков предположил, что Горбачёва больше интересовала перспектива получения Нобелевской премии мира, чем национальные интересы.

Сенатор добавил, что «вожделенную премию за заслуги перед западным альянсом» Горбачёв получил 15 октября 1990 года, вскоре после согласия на членство объединённой Германии в НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одной из причин развала СССР стало отсутствие у Михаила Горбачёва понимания, насколько ответственна должность руководителя страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам спикера, в 80-е и 90-е годы была большая страна, Советский Союз, её не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачёв, не понимавший ответственности.