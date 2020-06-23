Пушков назвал Украину «паразитическим государством» с «протянутой рукой»

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новую идею украинских властей о том, что Москва должна выплатить долг Киеву за базирование Черноморского флота в крымском регионе.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. По его мнению, «попытка оккупации» Крыма не отменяет договор об аренде.

В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни млн долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014 года за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство, — написал российский политик в Twitter.

По его словам, «от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки».

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Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.

В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.

Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на желание украинских властей потребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе предложил спросить с Киева за «разграбление Крыма».