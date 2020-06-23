Пушков назвал Украину «паразитическим государством» с «протянутой рукой»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новую идею украинских властей о том, что Москва должна выплатить долг Киеву за базирование Черноморского флота в крымском регионе.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. По его мнению, «попытка оккупации» Крыма не отменяет договор об аренде.
В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни млн долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014 года за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство, — написал российский политик в Twitter.
По его словам, «от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки».
Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.
В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.
Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на желание украинских властей потребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе предложил спросить с Киева за «разграбление Крыма».