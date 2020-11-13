Профессор объяснил, почему Путин не поздравляет Байдена с победой

https://static.news.ru/photo/81539d6e-2751-11eb-86a8-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Presidential Transition Vi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тот факт, что президент России Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах в США, может быть связан с беспокойством по поводу геополитических последствий избрания бывшего вице-премьера. Такое мнение высказал в своей колонке профессор Армейского военного колледжа США Джон Р. Дени.

По его словам, стратегия Дональда Трампа на посту президента была ориентирована на великодержавное соперничество. Байден может взять обратный курс и пойти на единение с союзниками. И в РФ, и в КНР знают об этом. Поэтому если у Вашингтона появятся союзники в противостоянии с Пекином и Москвой, траектория противостояния мировых держав может сильно поменяться, считает Дени. Профессор отметил, что с Россией у Трампа сложились «непоследовательные и двусмысленные отношения». Как и со многими европейскими партнёрами.

Если администрация Байдена продолжит курс на великодержавное соперничество, то велики шансы, что новый президент устремится к многостороннему подходу по отношению к Москве и Пекину. Особенно важно это будет сделать в экономике, быстро решить трансатлантические и транстихоокеанские торговые споры, — написал профессор в колонке для Newsweek.

Дени подчеркнул, что Байден имеет возможность сделать акцент на защите Европы в рамках НАТО. Также новый президент может отказаться от ограничения американского контингента на территории Германии. Именно более разносторонний подход к вопросу великодержавного соперничества способен уравнять шансы. Таким раскладам, отметил автор колонки, Москва и Пекин рады не будут.

Выборы в США прошли 3 ноября. Байдена с победой поздравили лидеры Палестины, Афганистана, Украины, Филиппин и других стран. При этом официально итоги голосования на президентских выборах в США ещё не оглашены. Соперник Байдена — действующий президент Дональд Трамп — считает, что в ряде штатов имели место фальсификации при подсчёте голосов. Его штаб оспаривает результаты в судебном порядке.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов в США, а Джо Байдена нет.