Президент заявил о важности доверительных отношений в сфере безопасности

https://static.news.ru/photo/f7844054-e52c-11ea-a14e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что странам очень важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества. Слова главы государства прозвучали в его видеообращении к участникам и гостям форума «Армия-2020» и Армейских международных игр.

Российский лидер подчеркнул, что странам нужно совместными усилиями находить ответы на возникающие вопросы. Как отметил Путин, в 2020 году форум и Армейские игры пройдут одновременно. По словам президента, от такого сочетания традиционно зрелищные программы мероприятий только выиграют.

Президент добавил, что Армейские игры на протяжении уже нескольких лет способствуют укреплению дружеских связей и обмену опытом.

Военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьёзные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях, — приводи т РИА Новости слова Путина из видеообращения.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Армейские игры будут проходить в течение двух дней параллельно с форумом. Своё мастерство на них смогут продемонстрировать 156 команд из 32 государств. Игры пройдут на полигонах пяти стран. В программу мероприятия включили 30 конкурсов.

Как ранее писал NEWS.ru, на «Армию-2020» приедут представители примерно 100 государств. Об этом на совещании военной коллегии сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.