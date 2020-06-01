Итак, после достаточно бессодержательного субботнего заседания рабочей группы по подготовке конституционных поправок и реплики Дмитрия Пескова о том, что только президент выберет оптимальную дату голосования, все вроде бы приготовились к длительному ожиданию. Но тут, через, переживающую период смены владельца, газету был слит инсайд о том, что, скорее всего, голосовать начнут первого июля и закончат, вероятно, восьмого.

И сегодня же, в понедельник, дата была наконец объявлена. Причём, с соблюдением всех необходимых церемоний. Вопреки позиции Дмитрия Пескова, первой дату — первое июля — на встрече с президентом назвала глава Центризбиркома Элла Панфилова. Средства, необходимые для проведения голосования, были разморожены несколько дней назад, а инструкции выпущены буквально накануне. Можно было бы, видимо, объявить дату и в субботу, но выходной день не подразумевает самого широкого резонанса.

Причём, мотивировала Элла Александровна такую временную привязку тем, что третьего июля уже начнутся ЕГЭ, а школы по-прежнему остаются базовыми избирательными участками. Тут, правда, не всё понятно, поскольку голосование будет длиться неделю, и оно всё равно пересечётся с экзаменами. Но ведь и выбор 22 апреля для голосования по конституционным поправкам объяснялся тем, что христианский пост заканчивается, а вот мусульманский вот-вот начнётся и надо было спешить.

Но дело не в мотивировке, которую явно пришлось формулировать на ходу. Ясно было, что с плебисцитом тянуть уже было нельзя. Из-за приступа пандемии сама тема значения конституционной реформы практически стала уходить из общероссийской политической повестки. Тем более, что не слишком ловкие действия местных властей по локализации инфекции не прибавили им популярности. А потому голосование подгадано под массовый и окончательный выход россиян из мучительной для многих самоизоляции. Сначала парад Победы, а затем и плебисцит. И, видимо, подъём, который, без сомнения, вызовет снятие основных ограничений на работу и перемещение, должен позитивно сказаться на желании сограждан прийти и отдать свой голос.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, после месяцев карантинного застоя для части избирателей голосование может стать определенным светским мероприятием. А вот по мере отхода от карантина, могут начать преобладать более приземленные настроения, навеянные экономическими вопросами. Тем более, что теперь волеизъявление можно будет осуществлять и на свежем воздухе, по которому россияне явно соскучились. В частности, опустить бюллетень станет возможно, например, в школьных дворах, соблюдая известную безопасную дистанцию.

Весьма характерно, что точный день старта голосования ещё и фактически можно считать официальным окончанием острой фазы наступления коронавируса и отказа от всех строгих ограничительных мер. Поскольку сегодня же на встрече с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила главу государства в том, что к моменту голосования эпидемиологическая обстановка принципиально улучшится. Правда, заверения свои она сделала уже после решения о дате плебисцита.

Словом, в оставшиеся тридцать июньских дней, по словам президента, россиянам остаётся определиться в своём отношении ко всему пакету конституционных поправок. И надо полагать, что сейчас сводки о победах и потерях в боях с коронавирусом отойдут на второй план. Из репортажей и комментариев исчезнут надрыв и тревога. И на авансцену однозначно выйдет тема плебисцита. Видимо, в телеэфире и в интернете мы увидим новые агитационные заготовки. Не исключено, что их ряды действительно усилят и любимые герои мультипликаций.