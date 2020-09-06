Президент Сербии Вучич сообщил Лаврову об итогах встречи в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/4d3f8af0-f04d-11ea-886e-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич связался по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и сообщил о результатах встречи в Вашингтоне. Об этом журналистам сообщили представители российского внешнеполитического ведомства.

Ранее делегация Сербии с главой государства нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с «премьером» самопровозглашённого Косово Авдулахом Хоти. Результатом встречи стало соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа. По имеющейся информации, оно предполагает, кроме всего прочего, инвестиции в размере $13 млрд на совместные проекты.

Как подчеркнули в МИД РФ, стороны подтвердили, что нацелены на развитие отношений в сфере политического диалога и стратегического партнёрства.

В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244, — цитирует сообщение представителей министерства ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, власти США будут продолжать добиваться независимости Косово от Сербии. Для этого они будут предлагать Белграду более серьёзные уступки. Такого мнения придерживается руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.