https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности заместителя главы Министерства иностранных дел, которую дипломат занимал с января 2019 года, и назначил его послом в России.

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, — сказано в указе лидера Казахстана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москву прибыл новый посол США в РФ Джон Салливан. Дипломат заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по вопросам, представляющим интерес для обеих стран.