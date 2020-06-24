Сенатор Клинцевич назвал Россию единственным врагом НАТО

https://static.news.ru/photo/7b7fbe8c-b617-11ea-a16b-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: Совет Федерации/flickr.com

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия является единственным врагом НАТО. К такому выводу он пришёл из-за многочисленных военных учений у границ РФ.

Есть угроза, и это НАТО. Как организация она не скрывает свои намерения. С точки зрения того, что происходит в мире, вокруг наших границ — это постоянные учения на сухопутной территории в таких странах, как Прибалтика, Польша, где откровенно говорят о том, что осваивается театр военных действий, схожий с российским. Особенно если это происходит зимой. Проходят учения на Чёрном море, на Балтийском, — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Клинцевич подчеркнул, что Североатлантический альянс представляет реальную опасность для России. Он также напомнил, что США расторгли договор о ракетах средней и малой дальности. По его словам, на данный момент на очереди документ ОСВ-3.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России опасно продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам страны. По его словам, Кремлю это неприятно.

Также Песков заявил, что Польша не опасна для РФ сама по себе. Однако она может стать угрозой, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры других стран или НАТО.

NEWS.ru писал, что французский президент Эммануэль Макрон напомнил о «смерти мозга НАТО». К такому выводу он пришёл в 2019 году, когда корабли Альянса преследовали ВМС Франции.