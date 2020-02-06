Итак, новые министры постепенно рассаживаются и определяются со своими функциями, которые для большинства вице-премьеров только-только сформулированы. Но есть один примечательный вывод из анализа сменного состава кабинета: в его рядах ослабло влияние партии власти — «Единой России». Конечно, все прекрасно всё понимают: основные решения всегда традиционно принимались не в Белом доме, а в Кремле или на Старой площади, где разместилась президентская администрация. И, тем более, не генеральный совет «Единой России» обсуждает важнейшие правительственные шаги, а если когда и обсуждал, то пост-фактум. Дмитрий Медведев подал в отставку, а многие соратники из партийных верхов узнали о таком демарше, что называется, из газет.

Но всё-таки есть некий символический смысл в том, что в прежнем правительстве, которое возглавлял лидер правящей партии, было 23 активных единоросса, а в обновлённом, как уже подсчитали политтехнологи, — только чёртова дюжина — 13. Ещё интереснее обстоит дело с партийными кадрами в среде вице-премьеров, которые всегда считались фигурами важными и политическими. Так вот, фактически явное меньшинство среди заместителей Михаила Мишустина может быть отнесено к твёрдым единороссам, известным по съездам фракции и её основным мероприятиям. Речь может идти только о Юрии Трутневе и Татьяне Голиковой. Конечно, повторимся, имеются ввиду, скорее, вещи чисто символические. И если обновлённое правительство многие откровенно называют «техническим», то этот же термин относится и к его членам. К тому же ничто не помешает, в случае чего, новым министрам оформить своё членство в партии власти и на очередном, XX съезде, сидеть в первых рядах.

Но мы-то знаем, что в стратегии Владимира Путина нет мелочей. Обычно он учитывает очень многие нюансы. И новый партийный расклад может ясно указывать на неудовлетворённость президентом деятельностью насквозь партийного правительства. Впрочем, не исключено, что исподволь отрабатывается новая стратегия, которая будет отражена в поправках в Основной закон. Мы же помним, что в новой конституционной трактовке именно Госдума получит возможность участвовать в непосредственном назначении министров (за исключением силового блока), которые новый премьер будет предлагать депутатам. А новое правительство будет явно сформировано довольно скоро — после очередных парламентских выборов. Они должны пройти уже осенью 2021 года. И тогда при дебютном обсуждении кандидатур министров на первый план выйдет их политическая и партийная нейтральность. Главное ведь — компетентность и патриотизм.

А там, глядишь, встанет вопрос и о формировании правительства национального единства. Как во времена, например, Примакова-Маслякова. Никто ведь точно не скажет, какая обстановка будет в мире, не затронет ли Россию очередной мировой экономический кризис, наступление которого ныне активно накликают. Так что тогда уж точно партийность министров уйдёт на десятый план. И, может, реально шаг к такому положению дел, шаг для многих незаметный, был сделан сейчас.