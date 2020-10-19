Правительство представит Путину Единый план достижения национальных целей

https://static.news.ru/photo/2d9cd24c-1218-11eb-9896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство подготовит Единый план достижения национальных целей до 2030 года. Представить его президенту РФ Владимиру Путину планируется до 30 октября.

По данным пресс-службы кабмина, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов встретился с парламентариями, депутатами и рабочими группами Госсовета для обсуждения плана.

Первый вице-премьер подчеркнул, что поступившие предложения будут рассмотрены и учтены в работе над окончательной редакцией документа, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время планируется рассмотреть план совместно с ведущими деловыми объединениями страны.

Документ включает действия правительства на горизонте десяти лет, которые направлены на достижение установленных указом президента национальных целей развития.

Как пояснил Белоусов, Единый план является своего рода интерфейсом между указом главы государства, включающего общенациональные идеи, и операционными документами, которыми руководствуется правительство в своей работе.

Госпрограммами или национальными проектами, федеральными проектами, «дорожными картами» и иными документами, — перечислил первый вице-премьер.

План определяет конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021–2024 годы и на 2030 год. По каждому из 25 целевых индикаторов создан комплекс ключевых мероприятий и предусмотрено финансовое обеспечение, работа над которым всё ещё ведётся.

Как писал NEWS.ru, ранее кабмин провёл заседание с участием экспертов для обсуждения плана по достижению национальных целей развития страны к 2024-му и 2030-му годам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках заседания отметил, что единый план является ключевым ориентиром по достижению поставленных целей.