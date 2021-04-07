Повар Путина рассказал, какой борщ предпочитает президент

https://static.news.ru/photo/75ba7074-97f7-11eb-9012-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Консультант управления делами президента Анатолий Галкин рассказал, что Владимир Путин часто заказывает себе борщ. Поводом для обсуждения такого предпочтения стало желание Украины национализировать блюдо.

Наш президент просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И всё. На баранине или на телятине, — рассказал Галкин в интервью телеканалу «360».

По словам бренд-шефа, в Кремле при этом никогда не указывали, русский ли это борщ или украинский. Также Галкин отметил, что предпочтение именно этому блюду оказывал Борис Ельцин. Он любил, чтобы в борщ добавляли свиную или говяжью грудинку или свиной язык.

Что касается Михаила Горбачёва, тот предпочитал более лёгкий вариант борща, больше похожего на русские щи.

Управделами с юмором отнёсся к желанию Украины национализировать суп. Он отметил, что государство должно решать более серьёзные вопросы.

Делать им больше нечего, как обсуждать в ЮНЕСКО, чей борщ. Народный он! — добавил Галкин.

Вопрос о принадлежности борща к какой-то определённой нации возник после того, как Украина потребовала включить блюдо в нематериальное наследие ЮНЕСКО. И заявка уже отправлена в штаб-квартиру организации в Париже.

Аргументируя заявление, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сказал, что борщ — это исключительно украинское блюдо и высказывания про его «русскость» — не что иное, как манипуляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины подготовили досье «Культура приготовления украинского борща» и направили его в Париж, чтобы включить в представительский список для признания нематериальным наследием ЮНЕСКО.