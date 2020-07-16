Посольство: Россия не оставит без ответа недружественные шаги Лондона

https://static.news.ru/photo/e6ef442c-c782-11ea-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любые недружественные шаги Великобритании в отношении РФ не останутся без адекватного ответа, заявил представитель посольства России в Лондоне. Дипломат таким образом прокомментировал утверждение властей королевства о том, что Кремль якобы вмешивался во внутренние дела островного государства.

Обратили внимание на слова [главы МИД] Доминика Рааба о том, что Великобритания оставляет за собой право на соответствующую реакцию. В этой связи хотели бы вновь напомнить, что любые недружественные шаги в отношении России без надлежащего и адекватного ответа с нашей стороны не останутся, — цитирует сотрудника дипмиссии ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва «не вмешивалась и не будет вмешиваться» во внутренние дела Британии.

Сотрудничество по вопросам, очевидно представляющим общий интерес, [Москва] всегда осуществляет открыто и доброжелательно <...>. То же касается борьбы с коронавирусом, — резюмировал представитель посольства.

Накануне глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб обвинил Москву в попытке повлиять на итоги парламентских выборов в Великобритании 2019 года. По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным британского правительства, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».

Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, который скомпрометировал правящую Консервативную партию.

В настоящее время британские власти начали уголовное расследование по данному факту. Лондон, по словам главы МИД, также оставляет за собой право на «принятие надлежащих мер» в ответ на предполагаемое вмешательство России. При этом он признал, что свидетельства «полномасштабного вмешательства» российской стороны отсутствуют.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские санкции в отношении российских граждан являются вмешательством во внутренние дела страны, писал NEWS.ru.

Новый санкционный режим, независимый от властей ЕС, начал действовать в Великобритании с начала июля. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые, по мнению властей Британии, нарушают права человека. В этот список попали представители Саудовской Аравии, причастные к убийству оппозиционера и журналиста Джамаля Хашогги, а также 25 российских граждан. По мнению британских властей, россияне якобы причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина».