Посол РФ ответил на обвинения США в развязывании гонки вооружений

https://static.news.ru/photo/58ffad14-ef3c-11ea-8f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army's/flickr.com

Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизирует решение Соединённых Штатов поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не действия России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на обвинения помощника министра обороны США Роберта Суфера в развязывании Москвой гонки нестратегических вооружений.

По мнению Антонова, обвинительный тон взят Пентагоном для оправдания курса США на понижение «порога» применения ядерного оружия. Речь идёт, например, о развёртывании в прошлом году боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах «Трайдент II», конкретизировал посол.

Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, «оружием поля боя». Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание, — цитирует дипломата РИА Новости.

Слова Суфера Антонов назвал повторяемым «надуманным тезисом» о том, что РФ разработала доктрину «эскалации для деэскалации» и наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия. Также он предложил американской стороне наладить очный диалог по интересующим её вопросам стратегической стабильности.

Хотели бы предложить представителю Пентагона и другим любителям вольно интерпретировать ядерную доктрину России внимательно ознакомиться с опубликованными 2 июня «Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания». В документе подтверждено, что наша ядерная политика носит сугубо оборонительный характер. А также чётко прописаны условия возможного перехода к применению ядерного оружия, — подчеркнул дипломат.

Как писал NEWS.ru ранее, американская сторона считает, что переговоры Вашингтона и Москвы о перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений проходят очень продуктивно. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон «умолял китайцев» принять участие в диалоге по этому вопросу, настаивая на том, что это шаг к сокращению угрозы от «самых опасных оружейных систем».